Toyota verkocht niet eerder zoveel auto’s in november

De grootste autofabrikant ter wereld, Toyota, heeft niet eerder zoveel auto’s verkocht in de maand november. Door de aanhoudende vraag naar de wagens van het merk in Noord-Amerika en Europa verkocht het bedrijf wereldwijd ruim 986.000 auto’s. Daaronder vallen ook vierwielers van dochterondernemingen Hino Motors en Daihatsu.

De verkoop steeg daarmee met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Wereldwijd rolden vorige maand meer dan een miljoen auto’s van de band. De zaken gaan het hele jaar al goed voor de Japanse automaker. Onder meer de verkoop en productie van hybride auto’s trok aan, evenals die van elektrische auto’s. Daarmee weet Toyota de achterstand op concurrerende bedrijven als het Amerikaanse Tesla en het Chinese BYD steeds verder in te lopen.

Toyota werd vorige week nog geconfronteerd met problemen bij Daihatsu. De dochteronderneming bleek onderzoeksgegevens over de botsveiligheid te hebben gemanipuleerd. Dat zou al zijn begonnen in 1989. Tot en met januari levert Daihatsu daarom geen auto’s en onderdelen meer. Alle bedrijven waaraan het bedrijf levert zullen worden gecompenseerd, liet Daihatsu eerder weten. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld dat gaat kosten.