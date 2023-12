Wall Street voorzichtig verder omhoog richting recordniveaus

Wall Street ging woensdag wat aarzelend van start, maar wist toch weer hoger te eindigen. Veel werd er echter niet gehandeld, mede door een gebrek aan richtinggevend nieuws. Bovendien hebben veel grote marktpartijen hun boeken voor dit jaar al gesloten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,3 procent op 37.656,52 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging 0,1 procent omhoog tot 4781,58 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent op 15.099,18 punten. Wall Street was dinsdag op tweede kerstdag ook openen. De graadmeters sloten toen eveneens met kleine winsten, na de aandelenrally van de afgelopen acht weken.

De Dow, de graadmeter van de dertig grootste bedrijven in de Verenigde Staten, schommelt rond de hoogste koers ooit en stevent af op een jaarwinst van zo’n 13 procent. De S&P 500 doet het nog beter en stevent af op een winst van 24 procent in 2023. De Nasdaq is dit jaar al 44 procent in waarde gestegen en koerst daarmee af op de grootste jaarwinst sinds 2003.

De stemming onder Amerikaanse investeerders is al tijden positief door de verwachting dat de Federal Reserve de rente volgend jaar weer zal gaan verlagen. De kans dat de centrale bank de rente in maart 2024 al gaat verlagen wordt door de markt geschat op 70 procent. Zo’n renteverlaging wordt als gunstig geacht voor aandelen, vooral in de technologiesector.

De koerswinsten van de graadmeters zijn vooral te danken aan de zogeheten Magnificent 7, die bestaat uit de techbedrijven Microsoft, Amazon, Facebook-moeder Meta, Apple, Google-eigenaar Alphabet, chipbedrijf Nvidia en Tesla. Sinds begin 2023 is AI-chipmaker Nvidia al meer dan verdrievoudigd in waarde, terwijl Meta en Tesla ruim zijn verdubbeld. Amazon won 80 procent en Apple, Alphabet en Microsoft zijn met bijna 60 procent gestegen.

Intel klom woensdag 0,6 procent. De Amerikaanse chipfabrikant won een dag eerder ruim 5 procent. Die opmars volgde op de instemming van de Israƫlische regering met een subsidie van 3,2 miljard dollar voor een nieuwe chipfabriek van 25 miljard dollar die Intel van plan is te bouwen in het zuiden van Israƫl.

Tesla werd 1,9 procent meer waard. Volgens persbureau Bloomberg bereidt de fabrikant van elektrische auto’s zich voor op de introductie van een vernieuwde versie van zijn SUV Model Y vanuit zijn fabriek in Shanghai. De productie van Model Y zou waarschijnlijk medio 2024 van start gaan.