AEX lijkt hoger te beginnen, Prosus mogelijk verder omhoog

De AEX-index op het Damrak lijkt donderdag hoger te gaan beginnen. Met nog twee handelsdagen te gaan in 2023 zal de beurshandel waarschijnlijk opnieuw rustig verlopen. Veel grote professionele marktpartijen hebben hun boeken voor dit jaar al gesloten. Ook zijn veel handelaren en beleggers op vakantie. De Amsterdamse hoofdindex kabbelt dan ook rustig het jaar uit en koerst af op een winst van dik 14 procent in 2023. Het jaarverlies van 2022 lijkt daarmee te worden goedgemaakt.

De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag overwegend stevige winsten zien. Beleggers trokken zich op aan de aanhoudende positieve stemming op Wall Street, waar de belangrijke graadmeters rond recordniveaus bewegen. De verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve mogelijk al in maart volgend jaar de rente gaat verlagen zorgt al weken voor optimisme bij Amerikaanse beleggers.

De Hang Seng-index in Hongkong klom tussentijds 2,7 procent en de beurs in Shanghai won 1,3 procent. Chinese gamebedrijven als Tencent en NetEase toonden verder herstel na de koersval van vorige week die volgden op de aankondiging van strengere regels voor de sector om gameverslaving aan te pakken. Deze week liet de Chinese toezichthouder echter weten de impact van de nieuwe regels op de gamesector zorgvuldig te bestuderen. Tencent won 3 procent en NetEase steeg 4 procent.

In Tokio sloot de Nikkei 0,4 procent lager. De Japanse beurs heeft echter een sterk jaar achter de rug en is met een jaarwinst van zo’n 27 procent de best presterende index in de regio. De beurzen in Hongkong en Shanghai stevenen daarentegen af op jaarverliezen van meer dan 10 procent.

Op het Damrak zal Prosus mogelijk verder profiteren van het koersherstel van Tencent. De techinvesteerder is grootaandeelhouder van het Chinese bedrijf en klom woensdag al ruim 2 procent.

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend licht hoger. De AEX klom 0,2 procent tot 786,84 punten en de MidKap steeg 1 procent naar 929,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger op een nieuw slotrecord van 37.656,52 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent.

De euro noteerde vrijwel ongewijzigd op 1,1113 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 74,19 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 79,83 dollar per vat.