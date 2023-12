Apple mag verkoop nieuwste smartwatch van rechter hervatten

Apple mag de verkoop van zijn nieuwste smartwatch-modellen in Amerikaanse winkels voorlopig weer hervatten. De horloges zijn voorzien van software waarop Masimo, een fabrikant van medische apparatuur, het patentrecht beweert te hebben.

Apple haalde de horloges op 21 december van zijn website en op kerstavond uit de winkels nadat de Amerikaanse International Trade Commission de fabrikant in het gelijk had gesteld. Maar van het Amerikaanse Hof van Beroep mogen de smartwatches nu weer verkocht worden in afwachting van een later vonnis.

De zaak draait om de Apple Watch Series 9 en Ultra 2, die onder meer het zuurstofgehalte in het bloed kunnen meten. Masimo zegt deze technologie te hebben uitgevonden.