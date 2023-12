Autoverzekering werd dit jaar weer flink duurder

De premies voor autoverzekeringen zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Tussen januari en december 2023 ging de gemiddelde premie voor autoverzekeringen met 7,9 procent omhoog. De stijging komt overeen met een gemiddeld bedrag van 60 euro per jaar.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van vergelijkingssite Autoverzekering.nl. De gemiddelde stijging van de premies was vooral bij de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) groot, namelijk 9,8 procent. Allriskpremies stegen gemiddeld met 7,5 procent. Autobezitters betalen nu gemiddeld 849,96 euro per jaar aan premie. In het begin van het jaar was dat nog 792 euro.

De hoge premies komen grotendeels door de stijgende kosten door hoge inflatie, maar zijn ook het gevolg van een toename van de voertuigcriminaliteit, aldus Autoverzekering.nl. Het onderzoek toont aan dat de autopremies al jaren stijgen.