Besi en ASMI grote beurswinnaars 2023, Philips toont herstel

De chipbedrijven Besi en ASMI zijn de grote beurswinnaars van 2023. De Nederlandse chipbedrijven wisten ondanks de huidige zwakke omstandigheden in de chipmarkt sterke resultaten te boeken. De chipsector profiteerde daarbij ook van het optimisme rond de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Voor AI-toepassingen, zoals de populaire chatbot ChatGPT, zijn veel hoogwaardige chips nodig.

Besi werd dit jaar maar liefst 150 procent meer waard en was daarmee veruit de sterkste stijger van de 25 fondsen in de Amsterdamse AEX-index. ASMI volgde met een jaarwinst van ruim 100 procent. Zowel Besi als ASMI wisten dit jaar nieuwe recordstanden te bereiken.

Philips wist in 2023 eindelijk wat te herstellen van de koersverliezen in de afgelopen jaren en werd 50 procent meer waard. Het zorgtechnologiebedrijf zag in 2022 nog meer dan de helft van zijn waarde verdampen door de problemen met zijn beademingsapparatuur en was daarmee dat jaar het slechtst presterende aandeel in de AEX. In 2021, toen de problemen aan het licht kwamen, raakte Philips al bijna een derde aan waarde kwijt.

Philips moest zo’n 5,5 miljoen slaapapneu-apparaten terugroepen omdat het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan afbrokkelen. Tot nu toe heeft Philips ongeveer 1 miljard euro opzijgezet voor de terugroepactie. Dat is nog los van juridische kosten voor bijvoorbeeld claims van patiĆ«nten. Topman Roy Jakobs verklaarde dit jaar dat Philips mogelijk nog zeven jaar bezig is met de affaire.

ASML, het grootste beursbedrijf van Nederland, deed het met een jaarwinst van 36 procent ook niet slecht. De chipmachinefabrikant bleef dit jaar in het middelpunt staan van de geopolitieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikanen willen dat er geen geavanceerde chiptechnologie naar China wordt geƫxporteerd om te voorkomen dat de Chinezen de chips kunnen gebruiken voor militaire doeleinden. ASML mag daardoor zijn nieuwste machines niet verkopen aan China.

Adyen behoorde dit jaar tot de verliezers in de AEX met een min van ruim 9 procent. Het betaalbedrijf kwam afgelopen zomer onder zware koersdruk te staan na tegenvallende resultaten. Na een investeerdersdag in november wist het bedrijf het vertrouwen echter te herstellen en werd een groot deel van het eerdere forse koersverlies weggewerkt. Andere verliezers in de AEX waren verzekeraar NN Group en levensmiddelenconcern Unilever met minnen rond de 8 procent.