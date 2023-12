Claimclub zint op 50 miljoen euro schadevergoeding Daihatsu

De Nederlandse claimorganisatie Daihatsuclaim wil namens bezorgde automobilisten ruim 50 miljoen euro aan schadevergoeding claimen van de in opspraak geraakte autofabrikant Daihatsu. Recent is naar buiten gekomen dat het Japanse merk sinds 1989 heeft gesjoemeld met de resultaten van crashtesten.

“Door deze negatieve berichtgeving is de verwachting dat de occasionprijs van een Daihatsu-personenwagen met minimaal 25 procent daalt”, stelt de stichting, die vindt dat de eigenaren voor de waardevermindering van hun auto schadeloos moeten worden gesteld. Mensen met zo’n auto worden opgeroepen om zich aan te melden.

Volgens de claimclub rijden er in Nederland ruim 49.000 auto’s van het merk rond. Ook zou de kwestie gevolgen kunnen hebben voor eigenaren van een Toyota IQ, omdat Daihatsu voor die wagens onderdelen heeft geleverd. Daarvan telt Nederland er ook nog meer dan 3000.

“Daihatsu stond bekend als een van de betrouwbaarste automerken uit Japan, maar nu blijkt dit anders te zijn”, geven de initiatiefnemers van de claim aan. “Het bedrog aan de zijde van Daihatsu is verregaand. Uit het gepubliceerde rapport blijkt bijvoorbeeld dat er geen test is gedaan voor de veiligheid van de bestuurdersstoel en de airbag, maar dat daarvoor de gegevens van de passagiersstoel zijn gebruikt.”

Daihatsu kondigde eerder deze week al aan tot en met januari geen auto’s en onderdelen meer te leveren. Het concern wil eerst orde op zaken stellen. Moederbedrijf Toyota heeft donderdag laten weten Daihatsu te willen helpen met het betalen van de schade die het bedrijf lijdt.

Daihatsu’s zijn in Nederland alleen nog tweedehands te koop. Het Japanse merk verkoopt sinds 2013 geen nieuwe auto’s meer in Europa. Er zijn in Nederland nog wel tientallen servicedealers actief. De Consumentenbond meldde eerder op de dag nog geen klachten van Nederlandse automobilisten te hebben gekregen over het schandaal bij het automerk.