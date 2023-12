Consumentenbond: Fletcher verzwijgt bijkomende kosten vouchers

Fletcher Hotels is nog steeds niet transparant over de bijkomende kosten waarmee klanten opgezadeld worden die een hotelvoucher hebben gekocht. Daardoor lijken de aanbiedingen aantrekkelijker dan ze zijn. De Consumentbond heeft de Reclame Code Commissie gevraagd hiernaar te kijken.

Fletcher ligt al langer overhoop met de Consumentbond. De hotelketen lag ook onder vuur door de beperkte geldigheid van de vouchers. De Consumentenbond had zelfs gedreigd met een rechtszaak. Fletcher besloot daarom vorige maand de geldigheidsduur te verlengen. Verlopen vouchers kunnen alsnog ingewisseld worden. De vouchers blijven verder voortaan minstens twee jaar geldig.

“Als wij met het verlengen van de geldigheidsduur het gebruik van de overnachtingsactievouchers voor de consument makkelijker maken, dan doen wij dat graag”, liet Fletcher-topman Rob Hermans weten. Fletcher deed de aanpassingen nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie was gekomen en nadat het meerdere procedures bij de Reclame Code Commissie had verloren.

De hotelketen verkocht de afgelopen jaren honderdduizenden vouchers, bijvoorbeeld via Albert Heijn, DPG Media, SocialDeal en Ticketveiling. Sommige vouchers verliepen na enkele maanden. Volgens de Consumentenbond is dit in strijd met wetgeving uit 2022 die voorschrijft dat dergelijke vouchers minstens twee jaar geldig moeten zijn.

Fletcher is nog niet helemaal van de Consumentenbond af. Klanten worden nog steeds geconfronteerd met extra kosten, als ze een voucher hebben gekocht. Zo brengen de hotels onder meer reserveringskosten en een bedrag voor “handling fee en tax” in rekening. Het is volgens de Consumentenbond onduidelijk wat die kosten inhouden.