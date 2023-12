Helft van de stroom kwam dit jaar uit hernieuwbare bronnen

De helft van de stroom in Nederland was dit jaar afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Het meeste kwam uit biomassa en windenergie, maar het aandeel zonne-energie wordt steeds groter, meldt Energieopwek. Ook gebruikten mensen dit jaar minder stroom. De vraag naar elektriciteit daalde met 5 procent.

Via Energieopwek is te zien dat de windmolens op zee steeds belangrijker worden. Het platform is opgericht om de groei van duurzame energie te volgen. Op 24 december waren de windmolens op land en zee het productiefst.

Nederland staat in Europa op plek vijf als het gaat om het totaal aantal zonnepanelen. “Per inwoner is Nederland zelfs koploper”, aldus Energieopwek. “Bij de start van het Energieakkoord hield niemand dat voor mogelijk.” De productie van zonne-energie piekte op 13 juni. Toen werd er genoeg opgewekt voor 40 procent van de elektriciteitsvraag in Nederland. Het dieptepunt lag op 19 december.

Soms werd er meer duurzame stroom opgewekt dan nodig was of geĆ«xporteerd kon worden. Zo waren er al 308 uren met negatieve prijzen dit jaar, waarbij gebruikers “geld toe kregen als ze op dat moment stroom gebruikten”. Naar verwachting komen dit weekend daar nog wat meer uren bij.

Het aandeel van biomassa bleef ongeveer gelijk in vergelijking met andere jaren. Eerder dit jaar meldde Energieopwek dat er in de maand mei voor het eerst meer energie werd geproduceerd door zonnepanelen dan door biomassa. Dat was nog niet eerder voorgekomen. Over de mate van duurzaamheid van biomassa lopen de inzichten sterk uiteen. Het kabinet heeft door de nadelen besloten geen nieuwe subsidies meer te geven voor het verstoken van biomassa om elektriciteit op te wekken.

In 2023 is 13 procent meer hernieuwbare energie geproduceerd dan vorig jaar. Het gaat dan niet alleen om energie voor stroom maar ook voor transport en voor warmte in bijvoorbeeld gebouwen en de industrie. In totaal is het aandeel van hernieuwbare energie nu bijna 17 procent en daarmee is het doel uit het Energieakkoord voor dit jaar gehaald, laat Energieopwek weten.