Prosus opnieuw koploper in stabiele AEX

Techinvesteerder Prosus is donderdag voor de tweede dag op rij bovenaan in de AEX-index geëindigd. Het aandeel op het Damrak steeg 1,9 procent. Het bedrijf profiteerde opnieuw van koerswinsten van Chinese gamebedrijven. Zo sloot Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft, 2,5 procent hoger op de beurs in Hongkong.

De Chinese gamebedrijven kelderden eind vorige week door de aankondiging van strengere regels voor de Chinese sector om gameverslaving aan te pakken. Deze week liet de Chinese toezichthouder echter weten de impact van de nieuwe regels op de gamesector zorgvuldig te bestuderen.

Het was opnieuw een relatief rustige dag op Beursplein 5, met nog één resterende handelsdag dit jaar. Veel grote professionele marktpartijen hebben hun boeken voor dit jaar al gesloten. Ook zijn veel handelaren en beleggers op vakantie. De Amsterdamse hoofdindex lijkt dan ook rustig het jaar uit te gaan en koerst af op een winst van dik 14 procent in 2023.

De AEX-index sloot de handelsdag een fractie hoger af op 787,04 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 927,55 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent, Londen eindigde vrijwel gelijk.

Bovenaan in de AEX-index werd Prosus vergezeld door Philips, dat 1 procent steeg. Het zorgtechnologieconcern wist in de loop van 2023 te herstellen van koersverliezen over de afgelopen jaren. Zo zag Philips vorig jaar nog ruim de helft van zijn waarde verdwijnen door problemen met zijn slaapapneuapparaten. Ook het jaar daarvoor, toen de problemen bekend werden, raakte Philips bijna een derde aan waarde kwijt.

Sterkste stijger in de MidKap was laadpalenmaker Alfen (plus 2,7 procent). Ook speciaalchemieconcern Corbion en bodemonderzoeker Fugro stegen, met respectievelijk 1,6 procent en 1,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven was Vivoryon Therapeutics een opvallende daler. Het aandeel sloot 4,4 procent lager. Chatleverancier CM.com, snellaadbedrijf Fastned en Accsys Tecnologies, dat gespecialiseerd is in het versterken van hout voor de bouw, stonden in deze index bovenaan met winsten tot 1,8 procent.

De euro was 1,1078 dollar waard, tegen 1,1112 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 73,29 dollar. Brentolie zakte 1,3 procent in prijs, tot 78,65 dollar per vat.