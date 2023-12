Recordhoeveelheid Tikkie-betalingen in 2023

Nederlanders betaalden dit jaar een recordhoeveelheid van 150 miljoen Tikkies, in totaal goed voor 6,6 miljard euro aan overschrijvingen. Dat meldt ABN AMRO, de bank achter de dienst voor mobiele betalingen. Andere banken als ING en Rabobank bieden ook hun eigen dienst voor betaalverzoeken aan.

Op Black Friday werden er meer dan een half miljoen Tikkies betaald en daarmee was het de drukste dag dit jaar, meldt ABN AMRO. De meeste Tikkies werden verstuurd voor eten, lunches en boodschappen. De grootste pieken ontstonden volgens de bank tegen het einde van de maand, wanneer de salarissen gestort worden.

Ook statiegeld kan via Tikkie uitgekeerd worden. In totaal werden er dit jaar ruim 2,1 miljoen statiegeldverpakkingen ingezameld en uitbetaald via Tikkie, volgens de dienst.

Vorig jaar was er ook al sprake van een record. Het ging toen om 130 miljoen Tikkies die goed waren voor 5,5 miljard euro aan overschrijvingen. Tijdens de coronapandemie werden er nog minder Tikkies verstuurd, mogelijk omdat betaalverzoeken vaak horecagerelateerd zijn en de caf├ęs en restaurants verplicht gesloten waren. De betaaldienst werd in 2016 ge├»ntroduceerd.