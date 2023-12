Toyota wil dochter Daihatsu helpen met betalen schade schandaal

Moederbedrijf Toyota wil automerk Daihatsu helpen met het betalen van de schade die het bedrijf lijdt door een naar buiten gekomen onderzoek over gesjoemel met de botsveiligheid. Daihatsu levert tot en met januari geen auto’s en onderdelen meer.

Daihatsu blijkt al sinds 1989 te sjoemelen met de airbags, kwam onlangs aan het licht. Tijdens crashtests werden andere airbags gebruikt dan in de auto’s die vervolgens werden verkocht. Japanse autoriteiten hebben vorige week een inval gedaan in het hoofdkantoor van Daihatsu in Osaka.

Het totale verlies voor het Japanse automerk kan oplopen tot 700 miljoen dollar, meldt persbureau Reuters op basis van een eerste schatting. Omgerekend is dat bijna 630 miljoen euro. De schade kan nog verder oplopen, bijvoorbeeld als de certificering die nodig is voor het op grote schaal produceren van auto’s zou worden ingetrokken.

Eerder deze week maakte Daihatsu bekend dat het de bedrijven waar het direct aan levert gaat compenseren. “Toyota is bereid om volledige steun te verlenen als Daihatsu daarom vraagt”, zei een woordvoerder van Toyota donderdag tegen verslaggevers.

Daihatsu’s zijn in Nederland alleen nog tweedehands te koop. Het Japanse merk verkoopt sinds 2013 geen nieuwe auto’s meer in Europa. Er zijn in Nederland nog wel tientallen servicedealers actief. De Consumentenbond geeft aan nog geen klachten van Nederlandse automobilisten te hebben gekregen over het schandaal bij het automerk.