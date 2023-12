Verzekeraar: betere schaderegeling boer bij langdurige neerslag

Verzekeraar Agriver wil dat boeren zich voortaan beter kunnen indekken tegen schade door langdurige regenval. De huidige regeling is vooral bedoeld om schade door calamiteiten te compenseren.

Boeren kunnen zich nu met een zogenoemde brede weersverzekering indekken tegen schade aan gewassen door extreem weer. Agriver is een van de weinigen in Nederland die deze verzekering aanbiedt en keert alleen bij zeer hevige regenbuien uit. Boeren die nu schade lijden door de langdurige regenval dit najaar, kunnen die in veruit de meeste gevallen niet verhalen.

De huidige regeling bij schade door regen gaat uit van drie criteria. De neerslag moet minimaal 50 millimeter bedragen in 24 uur, 84 millimeter in 48 uur of 100 millimeter in 96 uur. Dit jaar kwamen zulke extreme buien nauwelijks voor.

Agriver wil daarom een aanvullende verzekering gaan aanbieden die ook dekking biedt bij een bepaalde hoeveelheid neerslag gedurende een langere tijd. “Bijvoorbeeld 28 dagen”, zegt schade-expert Johan Westerik van Agriver.

Omdat het deels gaat om overheidssubsidie moet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eerst akkoord gaan met de aanpassingen. In 2010 riep de overheid de brede weersverzekering in het leven om boeren tegemoet te komen bij schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden. Boeren kunnen subsidie aanvragen als ze deze verzekering willen afsluiten.

Erg populair is de verzekering niet. Agriver schat dat hooguit 1 op de 10 akkerbouwers zich heeft verzekerd. Deze week uitte Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) kritiek op de brede weersverzekering omdat de regeling nauwelijks voorziet in de gevolgen van de klimaatveranderingen. LTO wil dat boeren daarom voortaan een regeling kunnen treffen met de Belastingdienst om zich in te dekken tegen extreme weersomstandigheden.