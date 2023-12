Wall Street schommelt rond recordniveaus na sterk beursjaar

De aandelenbeurzen in New York lieten donderdag opnieuw weinig beweging zien. De Amerikaanse hoofdgraadmeters bleven daarmee schommelen rond nieuwe recordniveaus na een zeer sterk beursjaar op Wall Street. De stemming onder Amerikaanse investeerders is al weken positief door de verwachting dat de Federal Reserve de rente volgend jaar weer zal gaan verlagen. Ook zorgde het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI) voor een rally van Amerikaanse aandelen in 2023.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent op 37.7120 punten. De hoofdindex schommelt rond de hoogste koers ooit en stevent af op een jaarwinst van zo’n 13 procent. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4789 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 15.141 punten. De S&P 500 ligt op koers op een winst van 24 procent in 2023 en de Nasdaq is dit jaar al 44 procent in waarde gestegen.

Beleggers verwerkten daarnaast nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse steunaanvragen met 12.000 is toegenomen tot 218.000. Dat was meer dan verwacht.

Apple klom 0,7 procent. Het techconcern mag de verkoop van zijn nieuwste smartwatchmodellen in Amerikaanse winkels voorlopig hervatten. De horloges zijn voorzien van software waarop Masimo, een fabrikant van medische apparatuur, het patentrecht beweert te hebben. Apple haalde de horloges eerder uit de winkels nadat de Amerikaanse International Trade Commission de fabrikant in het gelijk had gesteld. Maar van het Hof van Beroep mogen de smartwatches nu weer verkocht worden in afwachting van een later vonnis.

Tesla won 1,1 procent. De Chinese smartphonemaker Xiaomi wil een van de vijf grootste autofabrikanten ter wereld worden. “Het doel van Xiaomi is om een droomauto te maken die net zo goed is als Porsche en Tesla”, zei mede-oprichter Lei Jun bij de onthulling van de eerste elektrische auto van het bedrijf.

Amazon steeg 0,2 procent. Het tech- en webwinkelconcern is van plan om vanaf 29 januari reclames te gaan invoeren bij zijn streamingdienst Prime Video. Abonnees in verschillende landen kunnen de streamingdienst reclamevrij houden tegen een extra vergoeding. In Nederland is Amazon nog niet van plan deze plannen door te voeren.

De euro noteerde op 1,1095 dollar, tegen 1,1112 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent tot 73,25 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 78,62 dollar per vat.