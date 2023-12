Zaak tegen oud-topman Volkswagen in dieselschandaal heropend

Een Duitse rechtbank heeft donderdag besloten dat voormalig topman van Volkswagen Martin Winterkorn opnieuw terecht moet staan voor zijn rol in het zogeheten dieselschandaal. Winterkorn wordt volgens de aanklacht, die in 2019 al werd ingediend, verdacht van marktmanipulatie.

Justitie in Duitsland zag begin 2021 nog af van vervolging, maar heeft de rechter nu gevraagd zich opnieuw over de zaak te buigen. Volgens de aanklacht heeft Winterkorn investeerders niet tijdig verteld over de financiĆ«le gevolgen van de problemen met de dieselauto’s van de Duitse fabrikant. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voorkomt, meldt de rechtbank.

Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het bedrijf met behulp van illegale software vals had gespeeld bij emissietesten. Daardoor leken miljoenen dieselauto’s minder vervuilend dan ze waren. De leiding van Volkswagen zou in eerste instantie hebben geprobeerd om het schandaal stil te houden.