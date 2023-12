AEX licht hoger op laatste handelsdag sterk beursjaar

De AEX-index op het Damrak is vrijdag licht hoger begonnen aan de laatste handelsdag van 2023. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de renteverhogingen door de centrale banken en de eerste rentepauzes door de afnemende inflatie. De verwachting dat de centrale banken in 2024 zullen beginnen met het verlagen van de rentetarieven zorgden daarbij in de laatste maanden van het jaar voor een flinke opmars.

De AEX koerst af op een jaarwinst van dik 14 procent, waarmee het verlies van vorig jaar wordt goedgemaakt. In het woelige beursjaar 2022, dat vooral in het teken stond van de Russische oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, het begin van de recordreeks aan renteverhogingen en de energiecrisis, raakte de hoofdindex bijna 14 procent aan waarde kwijt. Dat was het eerste jaarverlies voor de AEX na drie winstjaren op rij.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 789,75 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 927,85 punten. De DAX in Frankfurt klom 0,3 procent en koerst af op een jaarwinst van zo’n 20 procent. De Franse CAC40-index steeg 0,4 procent en stevent af op een winst in 2023 van ongeveer 16 procent. De beurs in Londen won 0,1 procent. De Britse beurs is dit jaar slechts zo’n 3,6 procent gestegen.

De informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer waren op de laatste handelsdag de sterkste stijgers in de AEX, met winsten van ruim 1 procent. Chipbedrijf ASMI, een van de grote winnaars van 2023, sloot de rij met een min van 0,6 procent.

In de MidKap stond laadpalenmaker Alfen onderaan met een verlies van bijna 2 procent. Het aandeel is dit jaar zo’n 30 procent in waarde gedaald. Kunstmestproducent OCI, die dit jaar ongeveer 21 procent is gedaald, ging op kop met een plus van 1 procent.

De euro was 1,1070 dollar waard, tegen 1,1078 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 71,94 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 77,45 dollar per vat.