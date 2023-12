AEX lijkt vlak te beginnen aan laatste handelsdag 2023

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag vrijwel vlak te gaan beginnen aan de laatste handelsdag van 2023. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de renteverhogingen door de centrale banken en de eerste rentepauzes door de afnemende inflatie. De verwachting dat de centrale banken in 2024 zullen beginnen met het verlagen van de rentetarieven zorgden daarbij in de laatste maanden van het jaar voor een flinke opmars.

De AEX koerst af op een jaarwinst van dik 14 procent, waarmee het verlies van vorig jaar wordt goedgemaakt. In het woelige beursjaar 2022, dat vooral in het teken stond van de Russische oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, het begin van de recordreeks aan renteverhogingen en de energiecrisis, raakte de hoofdindex bijna 14 procent aan waarde kwijt. Dat was het eerste jaarverlies voor de AEX na drie winstjaren op rij.

De chipbedrijven Besi en ASMI zijn dit jaar de grote beurswinnaars. De Nederlandse chipbedrijven wisten ondanks de huidige zwakke omstandigheden in de chipmarkt sterke resultaten te boeken. De chipsector profiteerde ook van het optimisme rond de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Besi werd dit jaar maar liefst 150 procent meer waard en was daarmee veruit de sterkste stijger in de AEX. ASMI volgde met een jaarwinst van ruim 100 procent.

De Aziatische aandelenmarkten lieten op de laatste beursdag van het jaar een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de min. De Japanse beurs won dit jaar echter ruim 28 procent en is daarmee de best presterende index in de regio. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de beurs in Shanghai klom 0,6 procent. De twee Chinese beurzen koersen af op jaarverliezen van ruim 10 procent. In Zuid-Korea bleef de beurs dicht. De Kospi in Seoul won dit jaar bijna 19 procent.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX won een fractie op 787,04 punten en de beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent. Londen eindigde vrijwel vlak. Op Wall Street bleven de graadmeters hangen rond recordniveaus. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 37.710,10 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie en techgraadmeter Nasdaq verloor een fractie. De Amerikaanse beurzen koersen af op stevige jaarwinsten.

De euro was 1,1070 dollar waard, tegen 1,1078 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 71,94 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 77,45 dollar per vat.