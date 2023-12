AEX sluit sterk beursjaar 2023 vlak af

De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag het sterke beursjaar 2023 vrijwel vlak afgesloten. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de renteverhogingen door de centrale banken en de eerste rentepauzes door de afnemende inflatie. De verwachting dat de centrale banken in 2024 zullen beginnen met het verlagen van de rentetarieven zorgden daarbij in de laatste maanden van het jaar voor een flinke opmars.

De AEX boekte uiteindelijk een jaarwinst van ruim 14 procent, waarmee het verlies van vorig jaar werd goedgemaakt. In het woelige beursjaar 2022, dat vooral in het teken stond van de Russische invasie in Oekraïne, de hoge inflatie, het begin van de recordreeks aan renteverhogingen en de energiecrisis, raakte de hoofdindex bijna 14 procent aan waarde kwijt. Dat was het eerste jaarverlies voor de AEX na drie winstjaren op rij.

De hoofdindex kreeg afgelopen zomer zelfs de 800 puntengrens even in het vizier, maar viel daarna scherp terug tot zo’n 712 punten in oktober. Vanaf november werd de stijgende trend weer opgepakt door speculatie dat de centrale banken de rentes volgend jaar gaan verlagen door de afkoelende inflatie.

In december was de AEX zelfs slechts een kleine 2 punten verwijderd van de 800 punten. Die opmars volgde nadat de Amerikaanse centrale bank bij zijn laatste rentebesluit van 2023 had laten weten dat de rente volgend jaar waarschijnlijk harder omlaag gaat dan verwacht. Een dag later gaf de Europese Centrale Bank (ECB) bij de laatste rentevergadering echter aan dat er in de eurozone nog niet wordt gedacht over renteverlagingen.

De AEX-index sloot 2023 een fractie lager af op 786,82 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 926,08 punten. De DAX in Frankfurt klom 0,3 procent en behaalde een jaarwinst van zo’n 20 procent. De Parijse beurs sloot 0,1 hoger en dikte dit jaar ongeveer 16 procent aan. Londen sloot na een halve handelsdag ook 0,1 procent in de plus. De Britse beurs wist daarmee in 2023 minder dan 4 procent te stijgen.

Techinvesteerder Prosus was op de laatste beursdag de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 0,9 procent. De chipbedrijven ASMI en Besi, de grote winnaars van 2023, stonden onderaan met minnen van 1,4 en 1,3 procent.

De euro was 1,1055 dollar waard, tegen 1,1078 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 72,22 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 77,69 dollar per vat.