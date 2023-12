Allerrijksten op aarde werden dit jaar 1500 miljard dollar rijker

De allerrijksten ter wereld zijn met nog twee dagen te gaan dit jaar 1500 miljard dollar rijker geworden. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Bloomberg Billionaires Index van de 500 rijkste mensen in 2023. In 2022 verloren ze gezamenlijk nog zo’n 1400 miljard dollar.

Tech-miljardairs gingen er vooral flink op vooruit. Zij zagen hun vermogen met bijna 50 procent groeien, vooral dankzij de toenemende belangstelling voor kunstmatige intelligentie. Niemand deed het beter dan Elon Musk, die de titel van rijkste persoon ter wereld heroverde op de Franse luxemagnaat Bernard Arnault van LVMH, genoemd naar modemerk Louis Vuitton en champagnebedrijf Moët Hennessy.

Musk voegde dit jaar nog eens 95,4 miljard dollar toe aan zijn immense fortuin, vooral vanwege het succes van autoconcern Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. In 2022 had hij nog een verlies van 138 miljard moeten slikken. Hij is volgens Bloomberg nu 50 miljard dollar meer waard dan Arnault. De Fransman zag de wereldwijde vraag naar luxegoederen van zijn LVMH-concern dit jaar afnemen.

Amazon-oprichter Jeff Bezos werd dit jaar meer dan 70 miljard rijker. Zijn vermogen is ongeveer net zo groot als Arnault en zij strijden op het nippertje voor de plek achter Musk. Dat haalt Meta-topman Mark Zuckerberg niet meer, ook al kreeg hij er meer dan 80 miljard bij in 2023.

Grootste verliezer dit jaar was de Indiase miljardair Gautam Adani. Hij verloor op 27 januari in één dag 21 miljard dollar nadat een kritisch rapport van investeerder Hindenburg Research de waarde van zijn Adani Group deed kelderen. Over het hele jaar verloor hij 37,3 miljard dollar.

Bloomberg komt later met een definitieve ranglijst van de allerrijksten.