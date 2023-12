Bedrijven leggen verbod op wegwerpbekers massaal naast zich neer

Veruit de meeste bedrijven leggen het verbod op het gebruik van wegwerpbekers die plastic bevatten, voorlopig naast zich neer. Dat zeggen drie grote aanbieders van herbruikbare bekers. De nieuwe wetgeving wordt vanaf 1 januari van kracht.

Dutch Cups uit Leeuwarden, een van de grote spelers in de markt voor herbruikbaar materiaal, schat dat hooguit één op de tien bedrijven zich aan de nieuwe wetgeving gaat houden. Volgens accountmanager Björn Benjamins van Dutch Cups is vooral de laatste maanden veel verwarring ontstaan over de nieuwe regelgeving. “Veel bedrijven gaan ervan uit dat de wet voorlopig niet zal worden gehandhaafd.”

Volgens directeur Alex Elsinga van Cup Concept uit Leeuwarden is de nieuwe wet niet na te leven. “Wie gaat dit controleren? Als iedereen op 1 januari overstapt, ontstaat er een probleem, want zoveel herbruikbare bekers zijn er niet eens.”

Het zijn nu vooral de hele grote bedrijven die maatregelen hebben getroffen vanwege de nieuwe wetgeving, zegt directeur Gawein Hamers van CupStack uit Utrecht. “Maar dat is vooral vanwege de beeldvorming. Hoe groter het bedrijf, hoe meer ze zich aan de wet willen houden.”

Toch zagen de drie bedrijven de vraag naar herbruikbare bekers het afgelopen jaar sterk toenemen. De omzet van CupStack nam toe met 40 procent. “Dat is minder dan we hadden verwacht, maar we mogen niet klagen,” zegt Hamers. Met de bestellingen die CupStack nu al binnen heeft voor volgend jaar gaat hij uit van een omzetstijging van 300 procent in 2024.