Branche: mensen hamsteren e-sigaretten voor komst smaakjesverbod

Mensen die elektronische sigaretten roken, kopen massaal vapes met smaakjes voordat het smaakjesverbod op 1 januari ingaat, zegt voorzitter Emil ’t Hart van branchevereniging Esigbond. Hij merkt dat sommige producten in de winkels al zijn uitverkocht.

“Je ziet bij de gespecialiseerde winkels dat consumenten zoveel mogelijk aan het hamsteren zijn. Vooral de echte vapers die zijn geswitcht van sigaretten zijn aan het hamsteren”, zegt ’t Hart. Volgens hem kopen een kleine 250.000 mensen doorgaans e-sigaretten en vloeistoffen met smaakjes via een vapewinkel of tabakszaak. De voorzitter denkt dat zo’n beetje al deze mensen wel extra producten inslaan.

Vanaf 1 januari 2024 mogen verkopers van e-sigaretten geen vapes en vloeistoffen met smaakjes meer aanbieden, zoals perzik, mango en mint. Alleen producten met de smaak van tabak zijn dan nog toegestaan. De overheid stelt dit smaakjesverbod in om te voorkomen dat jongeren e-sigaretten kunnen kopen met een fruitsmaakje en daarna overstappen op gewone sigaretten.

’t Hart denkt dat de maatregel juist averechts kan werken. Wie eerder gewone sigaretten heeft gerookt en daarna overging op e-sigaretten zou hierdoor in de verleiding kunnen komen om weer naar sigaretten terug te grijpen. Ook verwacht hij dat het smaakjesverbod jongeren juist niet zal treffen. “De jeugd zegt zich geen zorgen te maken. Die koopt vaak online wegwerpvapes vanuit China.”

Oudere gebruikers van e-sigaretten doen hun aankopen in aanloop naar het verbod vaker via buitenlandse webwinkels uit Frankrijk en Spanje of over de grens in BelgiĆ« en Duitsland, stelt ’t Hart verder. “Een klant heeft in BelgiĆ« een nieuwe winkel geopend en ziet mensen uit Utrecht en Den Haag.” Hoeveel mensen vapespullen over de grens kopen, weet hij niet.

Afgelopen april begon de Esigbond een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat om het smaakjesverbod. De branchevereniging wil niet dat er een verbod komt. ’t Hart verwacht aankomende zomer de uitspraak in deze bodemprocedure.

Ook e-sigaretten zijn volgens het RIVM ongezond. In de damp van vapes zitten namelijk vaak schadelijke stoffen zoals nicotine. Mensen die de damp van vapes inademen kunnen op die manier hun luchtwegen beschadigen en hebben meer kans om kanker te krijgen, net als bij het inademen van sigarettenrook.