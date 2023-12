Curator Wirecard klaagt accountantskantoor aan om nalatigheid

De curator van de failliete betalingsverwerker Wirecard uit Duitsland is een rechtszaak begonnen tegen accountantskantoor Ernst & Young (EY). Accountants van EY waren verantwoordelijk voor het controleren van de jaarcijfers van Wirecard, maar de curator beschuldigt hen van langdurige systematische tekortkomingen bij de controles. Hij eist nu een schadevergoeding van zo’n 1,5 miljard euro.

De aanklacht van de curator gaan over controles op de jaarrekeningen van 2015 tot en met 2019. “De verweerder heeft herhaaldelijk, ernstig en opzettelijk zijn contractuele en wettelijke verplichtingen als accountant geschonden”, staat over EY in de aanklacht, volgens de rechtbank in Stuttgart

De zaak gaat over het zogeheten Wirecard-schandaal. Het bedrijf begon in 1999 met het verwerken van creditcardbetalingen en groeide uit tot een van de waardevolste bedrijven op de beurs in Frankfurt. Sinds 2019 schreef zakenkrant Financial Times over boekhoudkundige onregelmatigheden bij Wirecard. Een jaar later vonden accountants ook bewijs voor het geknoei met cijfers. Het bedrijf ging in 2020 failliet toen duidelijk werd dat bijna 2 miljard euro op de balans kwijt was geraakt.

“Als de zaken goed waren onderzocht, was de Wirecard-affaire ontdekt in een vroeg stadium, zouden de schadelijke acties van de verantwoordelijken daar zijn gestopt en zou de daaruit voortvloeiende schade zijn voorkomen”, aldus de aanklacht. De curator en EY wilden niet reageren tegenover het Duitse persbureau DPA.