David Beckham had topjaar in 2022, vrouw Victoria leed verlies

Voormalig stervoetballer David Beckham heeft de omzet van zijn holdingmaatschappij DRJB Holdings in 2022 zien verdubbelen. Dat kwam vooral dankzij een samenwerking met grote sport- en automerken. Het mode-imperium van zijn echtgenote Victoria daarentegen zit dringend verlegen om investeerders.

De omzet van DRJB Holdings steeg vorig jaar naar 72,6 miljoen pond (omgerekend zo’n 84 miljoen euro). De inkomsten kwamen in 2021 nog uit op 34,3 miljoen pond. Beckham verdiende vooral veel aan samenwerkingscontracten met bijvoorbeeld sticker- en ruilkaartenbedrijf Panini, automerk Maserati en sportkledingfabrikant Adidas. Daarnaast werd Beckham royaal betaald voor zijn ambassadeursrol bij het wereldkampioenschap voetbal in Qatar vorig jaar.

De voormalige speler van Manchester United en Real Madrid beheert een zakenimperium dat zich uitstrekt van sportproducten tot media en een belang in Inter Miami CF, het Amerikaanse voetbalteam dat hij in 2018 mede oprichtte. De 48-jarige Beckham richtte ook een televisiestudio op, die onder meer verantwoordelijk was voor een populaire doumentaireserie over zijn voetballoopbaan die dit jaar op Netflix werd uitgezonden.

Het modeconcern van Victoria Beckham wist de bijna 7 miljoen euro verlies in 2021 terug te brengen tot 3,5 miljoen euro. Hoewel de omzet met 44 procent steeg, is het bedrijf hard op zoek naar nieuwe investeerders.