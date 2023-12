Google bereid te schikken in privacyzaak over incognitomodus

Google heeft ingestemd met een schikking in een grote privacyzaak waarin consumenten in totaal minimaal 5 miljard dollar aan schadevergoeding eisten. Centraal in die zaak stond de incognitomodus van Googles webbrowser Chrome. Gebruikers verdenken Google ervan dat het bedrijf ze online bleef volgen na het inschakelen van die modus, terwijl de suggestie werd gewekt dat dit niet het geval was.

Interne e-mails die waren ingebracht in de zaak zouden aantonen dat mensen die de modus gebruikten wel degelijk werden gevolgd. De aanklagers spraken van “opzettelijke” misleiding en beweerden dat Google en zijn personeel “macht hadden gekregen om intieme details te weten te komen over het leven, de interesses en het internetgebruik van individuen”.

Advocaten die de gebruikers bijstonden eisten minstens 5000 dollar aan schadevergoeding per gebruiker die door Google was gevolgd toen zij ‘incognito’ waren. Het totale bedrag aan genoegdoening zou daarmee uitkomen op ten minste 5 miljard dollar, omgerekend ruim 4,5 miljard euro.

Uit een gerechtelijk document komt nu naar voren dat de advocaten van Google een voorlopige overeenkomst hebben bereikt voor een schikking. Een bedrag werd niet genoemd. Verwacht wordt dat de rechtbank de definitieve schikking eind februari zal goedkeuren.