Haven Rotterdam: drukker in januari door onrust vaarweg Rode Zee

Het Havenbedrijf Rotterdam rekent in januari op extra drukte op de containerterminals als gevolg van de recente onrust over de vaarroute door de Rode Zee, normaal de belangrijkste vaarweg tussen Europa en Azië. Veel schepen zijn de laatste weken omgevaren langs Kaap de Goede Hoop. Dat betekent een extra vaartijd van ten minste acht dagen, waardoor er in de eerste maand van het nieuwe jaar dus meer schepen in Rotterdam worden verwacht.

Eerder deze maand besloot de grote containervervoerder Maersk om met zijn schepen voorlopig niet meer door de wateren tussen Afrika en het Arabische schiereiland te varen. Het gebeurde namelijk regelmatig dat de Houthi-rebellen vrachtschepen aanvielen als vergelding voor bombardementen van Israël in de Gazastrook. Ook andere grote partijen in de scheepvaartwereld kozen ervoor voorlopig om Afrika heen te varen met hun schepen. Maersk mijdt de Rode Zee inmiddels niet meer, maar concurrent Hapag-Lloyd vond de situatie deze week nog te gevaarlijk om de normale route te hervatten.

Volgens het havenbedrijf is de impact op de totale overslag in Rotterdam waarschijnlijk beperkt. De verwachting is wel dat de overslagcijfers van 2023 hierdoor zo’n 1,25 miljoen ton lager zullen uitvallen. Dit komt omdat de vertraging juist de overslag rondom de jaarwisseling beïnvloedt. Maar dit ‘verlies’ komt dan weer ten gunste van de cijfers van 2024, want de schepen zullen naar verwachting uiteindelijk wel naar hun bestemming doorvaren.