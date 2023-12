Oliebollen niet per se duurder ondanks inflatie

Een deel van de Nederlandse oliebollenbakkers verhoogt de prijs van een oliebol dit jaar niet, ondanks de hoge inflatie. Oliebollenkramen en bakkerijen hebben onder meer te maken met hogere prijzen voor grondstoffen en gestegen loonkosten, maar ze zijn bang klanten af te schrikken als die meer moeten gaan betalen voor hun bollen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.

Drie oliebollenkramen in Den Haag voerden vorig jaar of twee jaar geleden nog wel een prijsstijging door, maar zien daar dit jaar vanaf. “Ik wil mijn klanten niet kwijtraken”, zegt oliebollenbakker Jan Vermolen bijvoorbeeld. Hoeveel oliebollen hij precies verkoopt wil hij niet zeggen. Oliebollenbakker Brigitte Witstijn hoeft er naar eigen zeggen niet rijk van te worden. Ook bakker Martin Verwijk zegt er in marge op achteruit te gaan, maar hoopt dat het drukker wordt bij zijn kraam door de prijs laag te houden.

De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) bevestigt dat de prijs van een oliebol nagenoeg niet gestegen is. De BOVAK vertegenwoordigt kramen uit het hele land, want oliebollenkraamhouders zijn veelal ook kermisexploitanten.

Henk-Jan van Maanen, eigenaar van keten Bakker van Maanen met 62 winkels in Nederland, voerde dit jaar wel een prijsstijging door. Deze bedroeg een dubbeltje, waardoor een oliebol bij hem nu 1,35 euro kost. “Als je kijkt naar de prijzen van grondstoffen en de loonkosten is deze prijsverhoging niet eens toereikend, maar we willen het wel betaalbaar houden”, licht Van Maanen toe. De prijzen voor bloem, krenten en suiker zijn dit jaar allemaal gestegen, zegt hij.

De keten verwacht 600.000 oliebollen te verkopen. Dat zijn er 150.000 meer dan vorig jaar, maar inmiddels heeft Van Maanen ook meer winkels. Wel verkoopt hij meer oliebollen als het kouder is, want “een oliebol is echt een voedzaam winterproduct”. Hij verwacht de grootste drukte op zaterdag, omdat oudjaarsdag dit jaar op zondag valt. Sommige winkels zijn daarom dicht en mensen beginnen vroeg met vieren, denkt Van Maanen.

Albert Heijn geeft aan dat de oliebollen in de supermarkten eveneens hetzelfde kosten als vorig jaar, laat een woordvoerder weten. Over de verkoop kan het bedrijf nog niet veel zeggen, omdat de oliebollen sinds donderdag in de winkels liggen en de piek dit weekend pas wordt verwacht.