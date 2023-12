Oprichter cryptobeurs Binance mag opnieuw VS niet uit

Changpeng Zhao, de oprichter en voormalig topman van cryptobeurs Binance, mag opnieuw de Verenigde Staten niet verlaten. Dat heeft een Amerikaanse rechter besloten nadat Zhao een tweede keer toestemming had gevraagd. De oud-topman staat in de VS terecht omdat hij met Binance anti-witwasregels heeft overtreden.

Zhao heeft al schuld bekend en trad in september terug uit zijn functie. Eind november werd een vertrek uit de VS ook al geblokkeerd. De veroordeling van Zhao staat gepland voor 23 februari. Volgens de rechter moet hij tot die tijd zijn proces afwachten. De reden voor en de bestemming van de reis heeft de rechter niet bekendgemaakt.