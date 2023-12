Reisbureaus: veel lastminuteskivakanties na vroege sneeuwval

Veel wintersporters hebben deze maand een lastminuteskivakantie geboekt na flinke sneeuwval begin december, melden reisorganisaties TUI en Sunweb. TUI merkt dat door de sneeuwval het aantal boekingen deze maand 5 procent hoger is dan in december vorig jaar. Sunweb, de grootste aanbieder van wintersportvakanties, ziet vooral dat mensen dit jaar eerder hebben geboekt.

Bestemmingen in Oostenrijk zijn volgens een woordvoerster van TUI de populairste plekken om op wintersport te gaan, gevolgd door Frankrijk en Italië. “Italië laat ten opzichte van vorig jaar een flinke groei zien van 20 procent.” De groeiende belangstelling voor een wintersportvakantie in Italië komt volgens haar mogelijk omdat steeds meer mensen een originelere bestemming zoeken dan bijvoorbeeld Oostenrijk.

Ook voor skivakanties in Zweden en Noorwegen is meer belangstelling, meldt ze. Bij skivakanties in Scandinavische landen zijn namelijk extra activiteiten zoals een huskytocht te ondernemen. “Samen met de sneeuwzekerheid en de kindvriendelijke skigebieden is dit voor veel mensen reden om voor deze bestemming te kiezen”, aldus de zegsvrouw.

Bij Sunweb is het aantal geboekte skivakanties vergelijkbaar met vorig jaar, meldt een woordvoerster. “In de eerste week van december zagen we dat de boekingen bij de Franse skiresorts 30 procent hoger lagen vergeleken met vorig jaar.”

Omdat de sneeuw al vroeg in het wintersportseizoen viel, gingen sommige skiresorts volgens haar eerder open. Bestemmingen in Oostenrijk zijn ook populair bij Sunweb, “de grote, hooggelegen gebieden met veel sneeuwzekerheid”.