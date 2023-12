Vuurwerkbranche beleeft relatief rustige tweede verkoopdag

De vuurwerkbranche beleefde vrijdag een relatief rustige tweede verkoopdag, meldt voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). “Het loopt heel gestaag door vandaag. Op veel plaatsen zijn koopavonden, dus het loopt nog een beetje door”, zegt hij.

Donderdag was de eerste dag dat mensen vuurwerk mochten kopen in de winkels. Toen merkte Groeneveld dat het erg druk was. Het is altijd rustiger op de tweede verkoopdag dan op de eerste en de laatste dag, zegt hij. Zaterdag, de laatste dag dat vuurwerk verkocht mag worden, verwacht hij weer drukte in de winkels. “De weersvoorspelling is morgen behoorlijk gunstig en dat is altijd positief. Het kan zijn dat mensen morgen op het allerlaatste moment komen als ze erachter komen dat winkels niet op zondag open zijn.” Voorgaande jaren werd op oudjaarsdag ook vuurwerk verkocht, maar dit jaar niet omdat oudjaarsdag op een zondag valt.

Het meeste vuurwerk dat mensen sinds half november online hebben besteld is vrijdag volgens de voorzitter afgeleverd. Hij meldt dat bijna al het siervuurwerk dat dit jaar is verkocht, multishots zijn.

De voorverkoop van siervuurwerk was volgens hem gelijk aan dat van vorig jaar, toen de branche een recordomzet haalde van 110 miljoen euro. Eerder deze week meldde Groeneveld al dat de verkoop van kindervuurwerk achterblijft. Daarom verwacht hij de resultaten van vorig jaar nu niet te halen.

Als mensen zaterdag veel siervuurwerk kopen, denkt Groeneveld dat de branche wel in de buurt komt van de recordomzet. “Dan heb ik goede hoop dat we de 100 miljoen aantikken. Dat zou een fantastische prestatie zijn waar ik heel erg tevreden mee ben.”

Ook dit jaar zijn er gemeenten die een lokaal vuurwerkverbod hanteren of vuurwerkvrije zones hebben aangewezen. In zestien gemeenten mag op oud en nieuw helemaal geen vuurwerk afgestoken worden. Dat zijn er vier meer dan tijdens de vorige jaarwisseling. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg geldt zo’n vuurwerkverbod. Eerder zei Groeneveld dat mensen die in een gemeente met een vuurwerkverbod wonen, ongeveer net zoveel vuurwerk kopen als mensen die wonen op plekken waar geen verbod is.