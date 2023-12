Wall Street opent vrijwel vlak op laatste beursdag 2023

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag vrijwel vlak geopend op de laatste handelsdag van 2023. De Amerikaanse hoofdgraadmeters bewegen rond nieuwe recordstanden na een zeer sterk beursjaar op Wall Street. In november nam de hoop dat de Federal Reserve de rente in 2024 zal gaan verlagen al toe. Dat optimisme groeide verder nadat de centrale bank bij zijn laatste rentebesluit van 2023 in december verklaarde dat de rente in 2024 waarschijnlijk harder omlaag gaat dan eerder verwacht.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie hoger op 37.725 punten. De hoofdindex schommelt rond de hoogste koers ooit en stevent af op een jaarwinst van bijna 14 procent. De brede S&P 500-index steeg eveneens licht tot 4784 punten en de techgraadmeter Nasdaq opende 0,1 procent hoger op 15103,41 punten. De S&P 500, die dicht bij een nieuw recordniveau noteert, koerst af op een winst van bijna 25 procent in 2023.

De Nasdaq is echter de grote winnaar en is dit jaar ongeveer 44 procent in waarde gestegen. Dat komt vooral door de zogeheten Magnificent 7. Die groep bestaat uit de techbedrijven Microsoft, Amazon, Facebook-moeder Meta, Apple, Google-eigenaar Alphabet, chipbedrijf Nvidia en Tesla.

Nvidia steeg 0,9 procent op de laatste beursdag van 2023. De AI-chipmaker is dit jaar meer dan verdrievoudigd in waarde door het optimisme rond kunstmatige intelligentie. Meta won 0,1 procent en Tesla daalde 0,3 procent. Het socialemediabedrijf en de fabrikant van elektrische auto’s zijn in 2023 ruim in waarde verdubbeld.

Tech- en webwinkelconcern Amazon, dat dit jaar zo’n 80 procent is gestegen, zakte op de laatste handelsdag 0,4 procent. iPhonemaker Apple steeg 0,2 procent, Google-moederbedrijf Alphabet zakte 0,3 procent en softwareconcern Microsoft steeg 0,2 procent. De drie grote Amerikaanse techbedrijven zijn dit jaar tussen de 50 en 60 procent in waarde gestegen.

De euro was 1,1056 dollar waard, tegen 1,1078 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 72,41 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 77,79 dollar per vat.