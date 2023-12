Eurostar annuleert nog eens 15 treinen van en naar Londen

Eurostar heeft zaterdag nog eens vijftien hogesnelheidstreinen extra moeten annuleren door een overstroming van een tunnelbuis onder de Thames in Londen, laat een woordvoerder weten. De situatie in de tunnel is volgens hem nog niet verbeterd.

Het bedrijf moest zaterdagochtend al veertien treinen annuleren, vanuit Londen naar Parijs, Amsterdam en Brussel en omgekeerd. Daardoor zijn duizenden reizigers gestrand. Later op de dag, om 16.45 uur, staat een trein vanuit Amsterdam naar Londen gepland. Maar of deze gaat rijden is nog onzeker.

Eurostar zegt de onvoorziene problemen die klanten treffen te betreuren. “We begrijpen dat dit een cruciaal moment is om naar huis te gaan, aan het einde van de feestdagen en in de aanloop naar Nieuwjaar”, aldus de woordvoerder.