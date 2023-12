Eurostar annuleert zaterdag alle 41 treinen van en naar Londen

Eurostar annuleert zaterdag alle hogesnelheidstreinen vanuit Londen naar Parijs, Amsterdam en Brussel en omgekeerd. In totaal gaat het om 41 treinen. Daardoor zijn duizenden reizigers gestrand.

Zaterdagochtend reden er al geen treinen meer door een overstroming van een tunnelbuis onder de Thames in Londen. Het ging onder andere om een trein vanuit Londen naar Amsterdam en een trein van Amsterdam naar Londen. Om 16.45 uur zou er nog een trein vanuit Amsterdam vertrekken richting de Britse hoofdstad, maar deze rijdt dus ook niet.

Wanneer de treinen wel weer gaan rijden is nog onbekend. Volgens Eurostar is de situatie in de tunnel nog niet verbeterd.