Eurostar-treinen van en naar Londen geannuleerd door overstroming

Eurostar heeft zaterdagochtend verscheidene hogesnelheidstreinen moeten annuleren door een overstroming van een tunnelbuis onder de Thames in Londen. De treinen zijn geannuleerd vanuit Londen naar Parijs, Amsterdam en Brussel en omgekeerd.

Het gaat om zeker veertien treinen. Volgens de website van Eurostar zijn in ieder geval tot het eind van de ochtend alle treinen geschrapt. Volgens het reisschema had eerder vanochtend een trein vanuit Londen naar Amsterdam moeten vertrekken. Ook zou er een trein gaan van Amsterdam naar Londen.

Het is nog niet bekend wanneer de treinen weer gaan rijden. De brandweer probeert het water weg te pompen. Volgens Britse media liep de tunnel in de buurt van het station Ebbsfleet International onder water als gevolg van het noodweer in het Verenigd Koninkrijk.