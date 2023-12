Vervoersbedrijf RET verhoogt lonen met 14 tot 20 procent

Werknemers van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET krijgen de komende anderhalf jaar een structurele loonsverhoging van 14 tot 20 procent, maakte het bedrijf bekend. “Met deze nieuwe cao-afspraak maken we een loonsprong zoals we die in de afgelopen decennia niet hebben gezien”, meldt de RET.

Het bedrijf verzorgt het openbaar vervoer in de regio Rotterdam per tram, bus en metro. De nieuwe cao geldt voor ruim 2200 medewerkers. Niet alle buschauffeurs van het bedrijf vallen onder deze cao. Voor ongeveer 350 chauffeurs geldt een andere collectieve arbeidsovereenkomst.

“Onze collega’s hebben de afgelopen jaren onder zeer uitdagende omstandigheden gewerkt, terwijl de kosten voor levensonderhoud stegen. Werknemers krijgen een concurrerend salaris en nieuwe collega’s kunnen met een gerust hart aan boord stappen”, stelt het bedrijf.

De RET zegt ook hard bezig te zijn om personeel te werven. Zo krijgen werknemers een “aanbrengbonus” van 2500 euro voor het aandragen van nieuwe collega’s.