Alle treinen Eurostar rijden weer

Alle internationale hogesnelheidstreinen van Eurostar rijden zondag weer volgens de normale dienstregeling, laat een woordvoerster van het bedrijf weten. Zaterdag werd het treinverkeer nog gestaakt tussen Londen en Brussel, Parijs en Amsterdam, nadat een tunnel onder de rivier de Thames vol water was gelopen.

Wel moeten reizigers volgens de zegsvrouw rekening houden met drukte op stations, omdat veel mensen vandaag hun reisplannen zullen hervatten. Een trein die volgens dienstregeling om 08.45 uur vanuit Amsterdam had moeten vertrekken richting Londen, vertrekt nu vanuit Rotterdam. Wat de reden daarvoor is, weet de woordvoerster niet. Het is dus niet duidelijk of dit een gevolg is van de problemen op zaterdag.

Door de volgelopen tunnel in Londen annuleerde Eurostar in totaal 41 treinen, waardoor zo’n 30.000 reizigers strandden. In de avond meldde het bedrijf dat de Britse spoorbeheerder Network Rail die situatie voldoende onder controle had. Gedupeerde reizigers kregen daarbij de mogelijkheid om hun reis om te boeken, alternatief vervoer te regelen of het geld van hun treinkaartje terug te krijgen.

Gestrande reizigers die noodgedwongen de nacht moesten doorbrengen in een hotel kunnen volgens de Eurostar-woordvoerster contact opnemen met de klantenservice. Het bedrijf zal dan per geval bekijken in hoeverre zij hun hotelovernachting vergoed krijgen.