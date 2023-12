Focus op banenrapport VS en macrocijfers in eerste beursweek 2024

Beleggers zullen in de eerste beursweek van het nieuwe jaar onder meer aandacht hebben voor het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat rapport, dat vrijdag verschijnt, is belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Op de beurzen wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente in het voorjaar gaat verlagen.

Onder investeerders heerste de afgelopen tijd al optimisme. Bij het laatste rentebesluit van de Fed eerder deze maand verklaarde de centrale bank dat de rente volgend jaar waarschijnlijk harder omlaag gaat dan eerder verwacht. Vooralsnog hield de bank de rente op hetzelfde niveau, het hoogste sinds 2001.

Waar investeerders meer vertrouwen uit hopen te putten, zijn de notulen van de Fed. Die gaan over die laatste vergadering en verschijnen woensdag. Het is bekend dat verschillende beleidsmakers van de centrale bank terughoudend zijn met het verlagen van de rente. Zo gaf John Williams, de lokale Fed-president uit New York, eerder al aan dat het nog te vroeg is om daar aan te denken. Zijn collega uit Atlanta verwachtte eventuele verlagingen pas in het derde kwartaal.

Verder komen diverse landen met inflatie- en industriecijfers die de handel richting kunnen geven. Zo wordt dinsdag meer bekend over de bedrijvigheid van de industrie in onder meer Duitsland, Europa en de Verenigde Staten. Ook over Nederland komen cijfers naar buiten. In ons land is al sprake van vijftien maanden krimp op rij. Met name de zwakke vraag van klanten is een belangrijke reden voor de verslechtering van de bedrijfsomstandigheden.

De beursweek is korter omdat nieuwjaarsdag, een vrije dag, op maandag is. Op het Damrak begint dinsdag het nieuwe handelsjaar, nadat het vorige voor het weekend zeer sterk werd afgesloten. De AEX-index noteerde uiteindelijk ruim 14 procent hoger in vergelijking met het begin van 2023. Daarmee komt nu ook de 800-puntengrens in zicht, waar de Amsterdamse hoofdindex recent een kleine 2 punten van verwijderd was.

Voor wat betreft bedrijfsresultaten kunnen beleggers rustig beginnen aan het nieuwe jaar. Op Beursplein 5 komt Sligro later deze week met omzetcijfers over het laatste kwartaal. In de maanden daarvoor merkte het groothandelsbedrijf nog dat Nederlandse en Belgische consumenten steeds voorzichtiger werden met hun uitgaven aan uitjes in de horeca. De omzet nam in juli, augustus en september nog wel toe, met name door prijsverhogingen.