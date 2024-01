Centrale bank Israël verlaagt rente om economie te steunen

De Israëlische centrale bank heeft maandag de rente verlaagd om zo de afzwakkende economie te stimuleren. Door de oorlog met Hamas staat de Israëlische economie onder druk. Wel is de inflatie in Israël afgekoeld, wat ruimte biedt voor een renteverlaging.

De rente gaat met een kwart procentpunt omlaag tot 4,50 procent. Het is de eerste renteverlaging in bijna vier jaar. Eerder had de centrale bank de rente nog flink opgeschroefd om zo de hoge inflatie te bedwingen. Sinds juli werd een pauze genomen met die renteverhogingen.

De inflatie in Israël is in november gedaald naar 3,3 procent, van 3,7 procent een maand eerder. Wel gaat de economie gebukt onder de oorlog met Hamas, bijvoorbeeld omdat er veel Israëliërs naar het front zijn gestuurd, waardoor bedrijven met productieproblemen kampen. Ook zijn duizenden Palestijnse werknemers geweerd om te werken in Israël wat ook voor personeelstekorten zorgt. Verder wordt ook het toerisme geraakt door het conflict.