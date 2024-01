Providers: nieuwjaarswensen steeds vaker in een appje

We sturen elkaar steeds vaker een appje om nieuwjaarswensen over te brengen, en bellen en sms’en elkaar daar steeds minder voor. Dat zien providers VodafoneZiggo en KPN.

Volgens VodafoneZiggo hebben zijn klanten in de nacht van zondag op maandag ruim 17 procent meer data verbruikt dan in dezelfde periode vorig jaar. De piek lag in de eerste tien minuten na middernacht. Het aantal mobiele telefoongesprekken was juist 15 procent lager dan vorig jaar.

Ook KPN ziet een flinke toename van het dataverkeer, met 18 procent ten opzichte van vorig jaar. Vergeleken met tien jaar geleden liggen de verbruikte data ongeveer 22 keer zo hoog. Het aantal telefoongesprekken en verstuurde sms’jes was iets lager dan vorig jaar

Zowel VodafoneZiggo als KPN voegt eraan toe dat er bij Formule 1-races veel meer data worden verwerkt dan tijdens een jaarwisseling.