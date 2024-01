Apple en Tesla dalen op lager Wall Street

Apple behoorde op de eerste beursdag van het nieuwe jaar bij de verliezers op de beurzen in New York. Analisten van Barclays schatten de verkopen van de iPhone 15 laag in en verwachten niet dat de iPhone 16, die naar verwachting in de herfst wordt gepresenteerd, aantrekkelijker zal zijn. Om die reden hebben ze hun advies voor het aandeel verlaagd. Apple werd in de eerste handelsminuten 2,4 procent lager gezet.

Ook Tesla weet de aandacht op zich gericht. Het automerk van topman Elon Musk verloor 0,3 procent, nadat bekend was geworden dat Tesla ruim 484.000 auto’s heeft verkocht in het laatste kwartaal van 2023. Dat was meer dan kenners hadden verwacht, maar minder dan het aantal verkochte wagens door BYD, China’s grootste fabrikant van elektrische auto’s.

Beleggers kijken deze week vooral uit naar een later moment, wanneer de Amerikaanse overheid het belangrijke maandelijkse banenrapport uitgeeft. Dat rapport, waarin de werkgelegenheid en werkloosheid voor december vorig jaar worden uitgesplitst, speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 37.539 punten. De bredere S&P 500 ging 0,6 omlaag naar 4743 punten en de techgraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent op 14.880 punten.

Coinbase zakte 0,1 procent. De bitcoin is voor het eerst in bijna twee jaar weer meer dan 45.000 dollar waard, nadat de koers van de cryptomunt dinsdagochtend meer dan 4 procent steeg. De opmars wordt vooral gedreven door het optimisme dat de Amerikaanse toezichthouder mogelijk ergens begin dit jaar al toestemming geeft voor de eerste beursgenoteerde bitcoinfondsen.

Verder gingen de olieprijzen omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 72,16 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 77,62 dollar per vat. Aanleiding lijkt de spanning in de Rode Zee, waar de Amerikaanse marine afgelopen weekend drie boten van Houthi-rebellen tot zinken bracht. De rebellen vielen kort daarvoor een schip aan van de Deense rederij Maersk. Het is al een tijd onrustig in de Rode Zee, een belangrijke doorvaarroute voor de wereldwijde handel.

De euro was 1,0954 dollar waard, tegen 1,1040 dollar bij het slot van de beurzen op vrijdag.