Apple flink omlaag op Wall Street na adviesverlaging Barclays

Apple heeft op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar 3,6 procent aan beurswaarde verloren. Dat gebeurde na een adviesverlaging door analisten van Barclays. Zij schatten de verkoop van Apples iPhone 15 laag in en denken ook niet dat de iPhone 16, die naar verwachting in de herfst wordt gepresenteerd, het beter zal doen.

Het koersverlies van Apple drukte met name op de door techaandelen gedomineerde techgraadmeter Nasdaq. Ook techconcerns Amazon, techconcern Microsoft en Google-moeder Alphabet leverden in, tot 1,4 procent. Samen met Apple maken zij deel uit van de zogeheten ‘Magnificent 7′, De bedrijven uit die groep stuwden de Nasdaq in de loop van 2023 nog naar een flinke jaarwinst van zo’n 44 procent.

Maar bij het slot van de beurzen op Wall Street ging de Nasdaq met een verlies van 1,6 procent de handel uit, op 14.765,94 punten. De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,1 procent hoger op 37.715,04 punten en de brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 4742,83 punten.

Moderna klom maar liefst 13,1 procent. Het farmaceutische concern profiteerde van een adviesverhoging door investeringsbank Oppenheimer. Het afgelopen jaar daalden de aandelen nog met bijna 45 procent als gevolg van de zwakke verkoop van coronavaccins. Maar topman Stéphane Bancel stelde in een brief aan aandeelhouders dat Moderna met verschillende nieuwe vaccins zal komen die de omzet in 2025 laten stijgen.

Chevron steeg 0,2 procent. Het Amerikaanse olieconcern maakte bekend over het laatste kwartaal van vorig jaar 3,5 miljard tot 4 miljard dollar te moeten afschrijven. Dat komt volgens Chevron onder meer door “aanhoudende uitdagingen op het gebied van regelgeving” in Californië. Het beleid van de Amerikaanse staat, dat erop gericht is fossiele brandstoffen uit te faseren, heeft Chevron in december doen besluiten minder te investeren in raffinaderijen aldaar.

Tesla eindigde vlak, nadat de fabrikant van elektrische auto’s verkoopcijfers over het laatste kwartaal van 2023 had bekendgemaakt. Daaruit kwam naar voren dat er ruim 484.000 auto’s waren uitgeleverd, meer dan kenners hadden verwacht. De cijfers van concurrent Rivian (min 10,1 procent) vielen minder in de smaak bij beleggers. De fabrikant uit het Californische Irvine wist juist minder auto’s af te leveren dan verwacht.

De euro was 1,0942 dollar waard, tegen 1,0954 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper en kostte 70,47 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde 1,4 procent in prijs tot 75,98 dollar.