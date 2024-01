ASML: Nederland trok exportvergunning voor machines China deels in

Chipmachinefabrikant ASML meldt dat de Nederlandse overheid recent een vergunning voor het leveren van een aantal geavanceerde duv-machines in 2023 deels heeft ingetrokken. Daardoor is een klein aantal klanten in China gedupeerd, laat het Veldhovense bedrijf weten, nadat persbureau Bloomberg had gemeld dat ASML eind vorig jaar op verzoek van de Verenigde Staten een aantal leveringen aan China annuleerde terwijl het daar waarschijnlijk nog wel toestemming voor had.

“In recente gesprekken met de Amerikaanse overheid heeft ASML verdere opheldering gekregen over de reikwijdte en impact van de Amerikaanse exportcontroleregels”, aldus ASML in een verklaring op de website. Het bedrijf meldt dat de jongste Amerikaanse exportregels van halverwege oktober beperkingen opleggen voor bepaalde duv-systemen aan “een beperkt aantal geavanceerde productiefaciliteiten”.

De duv-systemen zijn de op één na laatste generatie machines die ASML bouwt. De afkorting staat voor ‘deep ultraviolet’.

ASML zegt verder volledig bereid te zijn zich aan de exportregels te houden en meldt tevens geen gevolgen te verwachten voor de financiële verwachtingen over 2023.

Persbureau Bloomberg meldde maandag dat ASML vergunningen had om nog tot eind vorig jaar een aantal duv-machines aan Chinese bedrijven te leveren, voordat de exportbeperkingen daadwerkelijk ingingen die het Veldhovense bedrijf eerder kreeg opgelegd. Maar volgens anonieme bronnen waren het Amerikaanse functionarissen die het bedrijf verzochten daarvan af te zien. En daar zou ook gehoor aan zijn gegeven.

Volgens Bloomberg is onduidelijk hoeveel machines, die tientallen miljoenen per stuk kosten, uiteindelijk niet zijn verscheept. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan benaderde de Nederlandse regering eind vorig jaar over de zaak. Maar volgens de anonieme bronnen werd Sullivan gevraagd direct contact hierover op te nemen met ASML. Zowel de Amerikaanse regering als het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde tegenover Bloomberg niet op de kwestie reageren.

ASML is koploper in de wereld voor de ontwikkeling van chipmachines. De apparatuur voor halfgeleiders wordt gebruikt om chips te maken voor uiteenlopende toepassingen zoals smartphones, servers, elektrische auto’s en geavanceerde militaire apparatuur. Mede hierdoor kwam ASML in de afgelopen jaren in het middelpunt te staan van de geopolitieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikanen willen dat er geen geavanceerde chiptechnologie naar China wordt geëxporteerd om te voorkomen dat de Chinezen de chips kunnen gebruiken voor militaire doeleinden.