China zet meer in op ontwikkeling kernfusietechnologie

China zet dit jaar nog meer in op de ontwikkeling van kernfusietechnologie, iets wat door veel fysici gezien wordt als dé oplossing voor het energieprobleem. Om de onderzoekactiviteiten aan te jagen heeft de Chinese overheid een nieuw staatsbedrijf opgericht. Ook is een consortium van 25 industriële bedrijven, onderzoeksinstituten en kennisinstellingen samengesteld, maakte de regering bekend.

De Chinese regering wil verder weinig details kwijt over de structuur van de nieuwe onderneming of de activiteiten van het bedrijf. China concurreert met landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan om de veelbelovende techniek verder te ontwikkelen.

China is al langer een belangrijke speler in de wereldwijde zoektocht naar kernfusie. Zo is het land lid van het onderzoeksproject naar kernfusie van 35 landen, de International Thermonuclear Experimental Reactor. Ook voert het land eigen studies uit in de zuidwestelijke stad Chengdu.

Bij kernfusie smelten atomen samen. Daarbij komt energie vrij, zonder afval en zonder uitstoot van CO2. In theorie kan dit een heel milieuvriendelijke bron van energie worden, maar om de atomen te laten samensmelten zijn intense lasers nodig, en die kosten energie. De Duitse overheid maakte vorig jaar bekend de komende jaren ruim een miljard euro in onderzoek naar kernfusie te steken.