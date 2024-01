Damrak eindigt lager op eerste handelsdag van 2024

De beurzen op het Damrak zijn op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar met minnen geƫindigd. Met name chipmachinefabrikant ASML had dinsdag de aandacht van beleggers, nadat bekend was geworden dat de Nederlandse overheid recent een vergunning voor het leveren van bepaalde machines deels had ingetrokken. Een aantal klanten in China werden daardoor gedupeerd, maakte ASML bekend. Het aandeel stond uiteindelijk 2,6 procent lager.

De Verenigde Staten maken zich al langer zorgen dat China chiptechnologie uit het Westen gebruikt voor militaire doeleinden. Om die reden werden aan Amerikaanse chipbedrijven eerder ook beperkingen opgelegd voor de uitvoer naar China. Na aandringen van de VS beperkte de Nederlandse regering de export van ASML vorig jaar eveneens verder.

De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag 0,5 procent lager op 783,11 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 923,21 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent, Frankfurt steeg 0,1 procent.

De sterkste stijger in de AEX was NN Group (plus 2,4 procent). De verzekeraar werd op de voet gevolgd door supermarktconcern Ahold Delhaize en ABN AMRO die respectievelijk 2,3 procent en 2 procent stegen. Onderaan eindigde chipbedrijf ASMI (min 2,7 procent).

Op de beurs in Kopenhagen ging Maersk 6,2 procent omhoog. Het Deense scheepvaartconcern heeft bekendgemaakt tot nader order niet meer door de Rode Zee te varen. Daarmee wordt een al geldende vaarpauze van 48 uur verlengd die werd ingesteld nadat een van de schepen van het concern het afgelopen weekend was aangevallen.

De Duitse rederij Hapag-Lloyd besloot eerder op de dag eveneens de Rode Zee langer te mijden. “We houden de situatie dag na dag nauwlettend in de gaten, maar zullen onze schepen tot 9 januari blijven omleiden”, liet een woordvoerder van het bedrijf weten. Hapag-Lloyd won op de beurs in Frankfurt 3,9 procent.

De euro was 1,0954 dollar waard, tegen 1,1055 dollar bij het slot van de beurzen in Europa vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 70,65 dollar. Brentolie werd 1,1 procent meer waard en kostte 76,19 dollar per vat.