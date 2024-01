Duitse luchtvaartbranche: 80 doden bij vliegtuigcrashes in 2023

Wereldwijd zijn tachtig mensen afgelopen jaar omgekomen tijdens vliegtuigcrashes, meldt de Duitse brancheorganisatie Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Dit is volgens de koepel het op een na laagste aantal doden sinds 1970.

De meeste doden tijdens een vliegtuigcrash in 2023 vielen in Nepal in januari. Alle 72 passagiers en personeelsleden kwamen daarbij om. Het toestel stortte vlak voor de landing in de toeristische plaats Pokhara neer. De crash was het gevolg van een fout van de piloten, staat in een rapport van een onderzoekscommissie die door de Nepalese regering was aangesteld. In de Europese Unie waren volgens BDL geen vliegtuigongelukken.

De Duitse organisatie keek naar passagiersvliegtuigen met een capaciteit van minstens veertien stoelen en naar vrachtvluchten. Data over ongelukken met kleinere vliegtuigen waren volgens BDL niet beschikbaar. Bij de vrachtvluchten hebben zich geen dodelijke crashes voorgedaan, aldus de branchevereniging. Ongelukken met militaire toestellen zijn niet meegenomen in het rapport.

Het lijkt erop dat vliegen veiliger is geworden sinds 1970. Volgens de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) van de Verenigde Naties zijn afgelopen jaar wereldwijd 4,6 miljard passagiers door de lucht vervoerd. Dat zijn veertien keer zoveel mensen vergeleken met 1970. In de jaren 90 gingen nog meer dan duizend mensen per jaar dood tijdens een crash met een vliegtuig.