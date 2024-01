Schepen Maersk blijven Rode Zee langer mijden

De Deense rederij Maersk heeft opnieuw besloten om geen schepen door de Rode Zee te laten varen. Daarmee wordt een al geldende vaarpauze van 48 uur verlengd die het scheepvaartconcern had ingesteld nadat een van de schepen van het concern het afgelopen weekend was aangevallen. Het is al een tijd onrustig op de Rode Zee, een belangrijke doorvoerroute voor de wereldwijde handel.

Maersk zegt in een verklaring tot “nader order” niet door de Rode Zee te varen. Het bedrijf zegt dat er een onderzoek naar het incident loopt. De Duitse rederij Hapag-Lloyd besloot eerder op de dag ook al de Rode Zee voorlopig te mijden, in ieder geval tot 9 januari. Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat Houthi-rebellen vrachtschepen aanvielen als vergelding voor bombardementen van IsraĆ«l in de Gazastrook. Vandaar dat veel schepen de laatste weken om Afrika heen zijn gevaren in plaats van door de Rode Zee en het Suezkanaal.

Omvaren via Kaap de Goede Hoop betekent voor schepen een extra vaartijd van ten minste acht dagen. In Rotterdam is dat ook te merken, er vond in december wat minder overslag plaats. In januari worden juist wat meer schepen in de Rotterdamse haven verwacht.

Zaterdagavond en zondagochtend werd een schip van Maersk aangevallen door Houthi-rebellen. De Amerikaanse marine die in het gebied aanwezig is, had naar eigen zeggen drie van de vier aanvallende boten tot zinken gebracht. De vierde boot zou het gebied zijn ontvlucht. De aanval werd geneutraliseerd met behulp van helikopters die waren opgestegen van twee Amerikaanse fregatten in het gebied. Volgens Maersk was de bemanning van het schip ongedeerd en kon het vaartuig zijn reis voortzetten.