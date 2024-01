Tesla verkocht in vierde kwartaal minder auto’s dan Chinese BYD

Tesla verkocht in het vierde kwartaal van 2023 meer auto’s dan verwacht, maar toch fors minder dan de Chinese elektrische autofabrikant BYD. Daarmee blijft het Amerikaanse bedrijf achter bij BYD in de wereldwijde verkoop van elektrische auto’s.

Het automerk van topman Elon Musk verkocht de afgelopen drie maanden 484.507 auto’s, ongeveer duizend meer dan analisten verwachtten. BYD verkocht 526.409 elektrische voertuigen in dezelfde periode. De meeste auto’s van BYD zitten in een lagere prijsklasse dan die van Tesla.

Tesla verkocht in 2023 in totaal meer dan de 1,8 miljoen voertuigen die het bedrijf als doelstelling had gesteld. Maar dat doel bleef wel ver achter bij het scenario dat Musk een jaar geleden schetste, toen de topman tegen analisten zei dat het bedrijf 2 miljoen auto’s kon produceren. Maar ondanks een reeks prijsverlagingen slaagde het bedrijf er niet in genoeg vraag te stimuleren om aan die productie te voldoen.

De verandering in de verkoopcijfers laat de groeiende invloed van China als speler in de wereldwijde auto-industrie zien. Nadat het land eerder de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Duitsland voorbijstreefde, heeft het in 2023 mogelijk ook Japan ingehaald als grootste exporteur van personenauto’s ter wereld.