Aandeel geannuleerde vluchten VS op laagste niveau in 10 jaar

Het aandeel geannuleerde vluchten in de Verenigde Staten is in 2023 afgenomen tot het laagste niveau in ten minste tien jaar. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Transport bekendgemaakt. Over het afgelopen jaar werden minder dan 1,2 procent van alle ruim 16 miljoen Amerikaanse vluchten geannuleerd.

Volgens het ministerie was het annuleringspercentage van 0,8 procent tijdens de feestdagen nog beter, ondanks een recordaantal passagiers. Dat is een groot verschil met een jaar eerder, toen luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines vluchten moest annuleren door extreem winterweer. Uiteindelijk kwam het annuleringspercentage voor de feestdagenperiode daardoor destijds uit op 8,2 procent.

De regering van president Joe Biden is van plan met regelgeving te komen om compensatie af te dwingen voor langdurige vertragingen en annuleringen, als die toe te schrijven zijn aan het beleid van luchtvaartmaatschappijen. Maar ondertussen probeert de overheid ook de maatschappijen ertoe te bewegen volgens planning te vliegen. “We hebben de luchtvaartmaatschappijen flink onder druk gezet”, zei minister van Transport Pete Buttigieg woensdag op nieuwszender CNBC.

Airlines for America, die maatschappijen als American Airlines, Delta Air Lines en Southwest Airlines vertegenwoordigt, meldde dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in december in 83,7 procent van de gevallen op tijd op hun bestemming aankwamen. 99,6 procent van de vluchten werd volgens de brancheorganisatie vorige maand volledig afgerond.