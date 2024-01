Atos in schijnwerpers na gesprek over verkoop tak cybersecurity

De Europese aandelenmarkten gaan woensdag naar verwachting lager van start, in navolging van koersdalingen op Wall Street dinsdag. Ook in Aziƫ staan de belangrijkste beursgraadmeters op verlies. Op de beurs in Parijs staat het Franse IT-bedrijf Atos in de schijnwerpers. De Europese vliegtuigbouwer Airbus is in gesprek met Atos om de cybersecurity-divisie over te nemen.

Die deal zou Atos zo’n 1,8 miljard euro kunnen opleveren. Volgens de Fransen is er ook nog interesse in het bedrijfsonderdeel van een andere partij, zonder aan te geven om wie het gaat.

De Aziatische aandelenmarkten noteerden woensdag overwegend lager. In Tokio eindigde de Nikkei-index 0,2 procent in de min en de beurs in Hongkong stond 1 procent lager. De Kospi in Seoul moest 2,3 procent inleveren. Vorig jaar kreeg de index er echter bijna 19 procent bij.

In de Verenigde Staten verloor de door techaandelen gedomineerde techgraadmeter Nasdaq dinsdag 1,6 procent. De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag wel 0,1 procent hoger, maar de breder samengestelde S&P 500 daalde 0,6 procent.

Het nieuwe beursjaar is wereldwijd somber van start gegaan, na de stevige aandelenrally in de laatste maanden van afgelopen jaar. Dat had te maken met hoge verwachtingen onder beleggers over renteverlagingen dit jaar. Maar dit optimisme is nu even naar de achtergrond verdreven. Daarbij moeten beleggers het vooralsnog met vrij weinig bedrijfsnieuws doen om op te handelen.

Op de valutamarkt was de euro 1,0956 dollar waard, tegen 1,0954 dollar bij het slot van de beurzen in Europa dinsdag. De olieprijzen kwamen woensdagochtend nauwelijks in beweging.