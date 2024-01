Beurzen op Wall Street opnieuw omlaag, Tesla tussen sterke dalers

Tesla behoorde woensdag tot de dalers op de aandelenbeurzen van New York met een min van 4 procent. De fabrikant van elektrische auto’s lijkt te lijden onder de opmars van concurrent BYD. Dat Chinese bedrijf nam dinsdag de koppositie over van Tesla, als ’s werelds bestverkopende elektrische autoproducent in het vorige kwartaal.

Beleggers keken verder met name uit naar de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve in december. Daaruit kwam naar voren dat beleidsmakers er steeds meer van overtuigd zijn dat de inflatie onder controle is. Er was zelfs sprake van groeiende bezorgdheid over de schade die “al te restrictief” rentebeleid de economie kan toebrengen. Zo staat de rente in de Verenigde Staten inmiddels al enige tijd op het hoogste niveau sinds 2001.

Uit de notulen wordt echter niet meteen duidelijk wanneer de rente dan precies weer omlaag gaat. Zo zeggen verschillende beleidsmakers dat verlagingen “gepast zouden zijn tegen het einde van 2024”. Anderen zeggen dat de rente langer op het huidige niveau zou kunnen blijven dan op dit moment wordt verwacht. De Fed-functionarissen benadrukten nogmaals dat nieuwe stappen in ieder geval “voorzichtig” genomen moeten worden.

Wall Street reageerde gematigd op de notulen, ook al namen veel beleggers hun winst na het sterke beursjaar 2023. De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,8 procent lager af op 37.430,19 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,8 procent, tot 4704,81 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,2 procent tot 14.592,21 punten.

Chevron en Exxonmobil stegen respectievelijk 1,9 procent en 0,8 procent. De olieconcerns profiteerden van de gestegen olieprijzen. Zo ging de prijs van een vat Amerikaanse olie 3,8 procent in prijs omhoog, tot 73,03 dollar. Brentolie werd 3,5 procent duurder op 75,52 dollar. Onder meer de situatie in de Rode Zee, de belangrijke doorvoerroute voor olie die door veel rederijen vermeden wordt, stuwde de prijzen op. Ook het stilleggen van het grootste olieveld van Libië, goed voor 300.000 vaten ruwe olie per dag, droeg bij aan de prijsstijgingen.

Apple daalde opnieuw, met 0,8 procent. Een dag eerder leverde het techconcern achter onder meer de iPhone nog bijna 4 procent in. Aanleiding was toen een adviesverlaging door analisten van Barclays, die de verkoop van de iPhone 15 laag inschatten. De iPhone 16 zou het volgens hen naar verwachting niet veel beter gaan doen.

De euro was 1,0921 dollar waard, tegen 1,0914 dollar bij het slot van de beurzen in Europa.