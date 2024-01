Damrak volgt Wall Street omlaag, Atos omhoog na verkoopgesprek

De Amsterdamse effectenbeurs is woensdag lager van start gegaan, in navolging van de koersdalingen op Wall Street dinsdag. Ook in Aziƫ gingen de beursgraadmeters omlaag. In Parijs viel het IT-bedrijf Atos op met een koerswinst van 6,5 procent. De Europese vliegtuigbouwer Airbus is in gesprek met Atos om de cybersecurity-divisie over te nemen.

Die deal zou Atos zo’n 1,8 miljard euro kunnen opleveren. Volgens de Fransen is er ook nog interesse in het bedrijfsonderdeel van een andere partij, zonder aan te geven om wie het gaat. Het aandeel Airbus won 1 procent.

De AEX, de belangrijkste index in Amsterdam, stond kort na de opening 0,2 procent lager op 782,59 punten. De MidKap verloor een fractie op 922,73 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt schommelden bij de opening rond de slotstanden van dinsdag.

Het nieuwe beursjaar is wereldwijd somber van start gegaan, na de stevige aandelenrally in de laatste maanden van afgelopen jaar. Dat had te maken met hoge verwachtingen onder beleggers over renteverlagingen dit jaar. Maar dit optimisme is nu even naar de achtergrond verdreven. Daarbij moeten beleggers het vooralsnog met vrij weinig bedrijfsnieuws doen om op te handelen.

ASML (min 1,7 procent) moest opnieuw flink inleveren en stond onderaan bij de hoofdfondsen. Dinsdag ging de chipmachinefabrikant ook al omlaag nadat bekend was geworden dat de Nederlandse overheid recent een vergunning voor het leveren van bepaalde machines deels had ingetrokken. Een aantal klanten in China werden daardoor gedupeerd.

Ook de andere chipbedrijven in de AEX, Besi (min 0,9 procent) en ASMI (min 1,2 procent) werden mee omlaag getrokken. Techinvesteerder Prosus stond bovenaan bij de hoofdfondsen met een 2,6 procent hogere koers.

Op de valutamarkt was de euro 1,0960 dollar waard, tegen 1,0954 dollar bij het slot van de beurzen in Europa dinsdag. De olieprijzen stonden woensdagochtend licht lager.